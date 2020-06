¿Juan Mario traicionará a su padre para aliarse con Analía tras conocer la verdad?

El actor Edwin Maya interpreta a Juan Mario, un personaje que estará entre la espada y la pared.

El hijo de Guillermo León Mejía quiere buscar respuestas a los movimientos sospechosos de Analía y encontrará una contundente respuesta.

“Es mucha información la que va a recibir, información bastante densa que le revuelca el alma al hombre y definitivamente tienen que venir decisiones detrás”, contó Edwin Maya.

Un capitulo revelador que moverá las fibras de muchos.

“Hay situaciones que uno dice: ‘yo también me he sentido así’, de pronto por otras razones, pero también he sentido el dolor de este personaje”, confesó.

Mientras esto pasa, Juan Mario sigue moviendo las redes sociales de la campaña de su padre y el actor Edwin Maya también las utiliza, pero para su emprendimiento.

“Voy a sacar muy pronto una marca de camisetas que me identifica, que me ayuda con mis necesidades en el clóset, ese es el origen de ese emprendimiento”.

Y va de la mano con el deporte, otra de sus pasiones, que además ha puesto en práctica esta cuarentena.

“Decidí no tener sala donde hacer visita, sino un lugar donde entrenar y armé acá una especie de gimnasio, ahí entreno. Para mí el ejercicio ha sido como un alivio”, destacó el actor.

Alivio que por lo pronto no siente con este personaje.