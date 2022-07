Juan Pablo Obregón, actor de Padres e hijos, revela que fue víctima de abuso cuando era niño

En entrevista con el programa 'Se dice de mí', de Caracol Televisión , Juan Pablo Obregón, recordado por su participación en Padres e hijos, reveló que sufrió abuso sexual cuando era tan solo un niño.

“Una empleada de servicio de mi abuela. Entre un juego, jugando al papá y a la mamá, ella abusa sexualmente de mí. Yo era un niño de 8 o 9 años”, dijo el actor.

Juan Pablo Obregón evitó contar la situación a su familia, su madre aseguró que recientemente se enteró. “En esa época, yo creo que todo eso lo reprimió y por eso tenía ciertas actitudes. Juan Pablo a veces era muy tímido con las mujeres”, comentó Julián Díaz, amigo del actor.

El actor mencionó que no comprende las razones que lo llevaron a no hablar sobre el tema. "No sé si porque no me brindaron la confianza. Mis papás son de otra época", agregó diciendo que habían ciertos tabúes sobre los temas de sexualidad en aquel entonces.

Por otra parte, Juan Pablo Obregón también explicó otro momento que marcó su infancia tras observar a dos guardias de una cárcel, de la cual su padre era el director, viendo algunas escenas de una película pornográfica. "Esas imágenes quedaron allí (en su mente)", dijo.

Actualmente, el actor se encuentra casado con Ana María Malagón y son los padres de 4 niños y una niña, además de otro bebé que viene en camino.