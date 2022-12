Juana Jiménez, la actriz trans caleña que se posiciona en el cine italiano

Foto: cortesía Juana Jiménez

La caleña Juana Jiménez se convirtió en la primera actriz transgénero colombiana que incursionó en el cine italiano. Ha compartido reparto con artistas reconocidos como Robert De Niro y Monica Bellucci.

Juana nació en Cali en el barrio Nueva Floresta en una familia humilde. Esta actriz emigró a Italia donde su carrera actoral ha venido creciendo al trabajar en producciones de cine y televisión.

Su última participación fue en Lo llamaban Jeeg Robot (Jeeg Robot d’eacciaio) que se estrenó en septiembre de este 2015. Iniciará el rodaje de Diabólica, del director Francesco Maria Dominedo.

Su primera incursión en el cine italiano fue en Bésame Mucho. También ha estado en Comedia Sexi, Un defecto de familia, La mejor juventud, película ganadora en el Festival de Cannes, y en la serie televisiva Manual de Amor 2, del director Giovanni Veronesi.

La actriz caleña habló con Noticiascaracol.com sobre su vida, dificultades y triunfos.

¿Cómo fue su vida en Cali, su niñez?

Juana Jiménez: Vengo de una familia humilde, nací en mi casa con la ayuda de una partera porque mi madre no tuvo dinero para ir a un hospital. Desde muy pequeña mostraba mi diversidad ya que coleccionaba y jugaba con muñecas. Estudié en la Institución Educativa Julio Caicedo y Téllez, luego pasé al Colegio Rafael Navia Varón donde siempre ocupaba los primeros puestos en la clase, por lo que mi madre siempre estuvo muy orgullosa.

¿Cuándo habló con su familia sobre su identidad de género? ¿Qué tan difícil fue?

JJ: A los 15 años decidí contarle sobre mi diversidad a mi familia, en el momento no estuvieron de acuerdo y me hicieron la vida imposible. Esto me llevó a tomar la decisión de irme de la casa a vivir sola. Al irme comencé a trabajar en una discoteca, preparaba cocteles y de allí nació la idea de presentar espectáculos de transformismo. Cuando mi familia se dio cuenta se generó un gran escándalo.

¿Qué la llevó a salir de Cali, de Colombia?

JJ: Mientras trabajaba reuní dinero para cumplir mi sueño de viajar al exterior para forjarme un futuro. Logré salir del país 25 años atrás, primero pedí la visa a Estados Unidos con unos amigos con los que iba a viajar pero nos la negaron, al parecer porque éramos muy jóvenes. Por lo tanto, cambiamos de rumbo y viajamos a Europa.

¿Cómo incursionó en la actuación y qué tan difícil ha sido?

JJ: Ser actriz fue algo muy casual, me vieron en una discoteca donde hacia espectáculos de transformismo y me llamaron para presentar un casting y de ahí nació todo. Mi carrera como actriz comenzó con la película Bésame Mucho en 1998 del director italiano, Maurizio Ponzi. Luego hice un papel como protagonista para el canal nacional italiano RAI 1 en la serie Piovuto dal Cielo, donde interpreté a Conchita.

En 1999 empecé a estudiar actuación con Francesca de Sapio en Roma. Luego hice un curso con Augusto Zucchi y de ahí en adelante de vez en cuando realizo 'stage' de recitación.

Mi proceso actoral ha sido un trabajo largo y difícil porque ser inmigrante colombiana y transexual son estigmas que obstaculizan, pero con esfuerzo, dedicación y un poco de fortuna he logrado reconocimiento.

Usted es la primera actriz trans colombiana que ha llegado al cine italiano, ¿cómo se siente?

JJ: Me siento muy feliz y orgullosa, con esto abro un importante espacio en la sociedad a muchas actrices transgénero, talentosas y virtuosas.

De las diferentes producciones en las que ha participado, ¿con cuáles artistas reconocidos ha trabajo?

JJ: He compartido escenario con importantes actores y actrices como las italianas Monica Bellucci, Giuliana de Sio y Stefania Sandrelli, la española Elsa Pataky. Los actores italianos Ricky Tognazzi, Lino Banfi y Nino Manfredi, con el actor estadounidense Robert De Niro, entre otros. Además he estado bajo la dirección del premiado director, Marco Tullio Giordana.

¿Cuáles son sus metas para el futuro y que mensaje le entregaría a sus seguidores?

JJ: Espero lograr ser reconocida y premiada por mi trabajo actoral, por mi talento. Quiero ser un ejemplo a seguir, por mi superación, por mis logros de vida. No importan las barreras para seguir adelante, hay que ser fuertes y demostrar de lo que somos capaces. Es importante tener sueños pero siempre hay que recordar que estos deben estar combinados con metas, sino no se cumplirán.