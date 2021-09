Juana Valentina complace a sus seguidores dejando ver cómo ha crecido su barriguita

Poco a poco, Juana Valentina Restrepo ve cómo cambia su cuerpo a raíz del embarazo. Aunque ha querido vivir con más intimidad esta etapa de su vida, les dio gusto a sus seguidores dejando ver cómo ha crecido su barriguita.

“My babyboy creciendo. Qué rápido pasan las semanas”, comentó la joven influencer en su publicación.

De inmediato, recibió cariñosos mensajes de parte de sus seguidores y otras personalidades como Laura Tobón.

Por su parte, Víctor Forero, padre del niño, le escribió: “Los amo”.

Juana Valentina explicó en una ocasión por qué ha sido tan reservada con su embarazo.

“La verdad me enfoqué en estar tranquila. Para nadie es un secreto que a veces los comentarios en redes sociales son tóxicos, no de todos ustedes, también hay quienes comentan y preguntan con mucho amor. Aun así, quiero proteger a mi bebé y mi familia de esa minoría que no lo hace”, expresó Juana Valentina.