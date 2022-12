JuanDa recuperó su perfil de Instagram: "Nos devolvieron la cuenta"

"Nos devolvieron la cuenta", escribió JuanDa después de que le cerraron su perfil de Instagram durante algunos días. En un video compartido en TikTok, el influencer bromeó diciendo que esto le había pasado "otra vez que por lo de ofrecer servicios para adultos".



No obstante, el creador de contenido logró recuperar su cuenta y lo celebró con una fotografía en la que aparece saltando de alegría. Sus seguidores reaccionaron rápidamente: "Ese man es lo mejor 😍❤️🙌", "se merece todooooo lo buenooooo 😍😍" y "el único que no busca polémica, no pelea con nadie y lo que dice es real. No se inventa cuentos 👏".



JuanDa le contó a sus fanáticos que estuvo alejado de las redes sociales por motivos de salud mental. "Me pasaron muchas cosas al tiempo. Ya no culpo a nadie. A veces, uno permite cierto tipo de cosas por repetir patrones. No tengo cabeza para tenerle rencor a nadie. Sigo siendo la misma persona, pero maduré mucho y ahora veo la vida de un lado diferente", expresó en su momento.