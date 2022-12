Juanes cantará en español en los premios Grammy

Juanes volverá a cantar en los premios Grammy este domingo, pero esta vez una canción suya en español. El colombiano, quien en 2013 interpretó una versión salpicada de español del tema de Elton John "Your Song", dice que aparecer de nuevo en la ceremonia "realmente es un sueño hecho realidad".

"Estoy muy contento con la invitación a los Grammys. Es algo que he esperado por muchísimos años y ahora pues estoy muy feliz", dijo Juanes a The Associated Press el lunes durante una entrevista exclusiva en su estudio de grabación en Miami, donde reside.

Un vídeo publicado por JUANES (@juanes) el3 de Feb de 2015 a la(s) 5:02 PST

"Vamos a interpretar una canción que se llama "Juntos", que es una nueva canción que hice para la película de Disney `McFarland, USA"', añadió el artista, nominado al premio al mejor álbum de pop latino por "Loco de amor". "Estamos ensayando muchísimo y preparándonos para esa gran noche".

"Estamos contentísimos de que el actualmente nominado Juanes se haya sumado al emocionante grupo de artistas que actuarán en la 57ª entrega anual de los premios Grammy", Neil Portnow, presidente de la Academia de la Grabación, dijo a la AP en un correo electrónico.

Este podría considerarse como el acontecimiento latino más importante en los Grammy desde que Jennifer López y Marc Anthony cantaran juntos "Escapémonos" exactamente hace 10 años.

Juanes, quien ha ganado dos Grammy y 20 Latin Grammy, ve la ceremonia como una "gran ventana", como "algo muy especial" que le permitirá conectarse con mucha gente y compartir una vez más con muchos músicos.

Relató que cuando vio "McFarland, USA" en Los Ángeles, luego que lo contactaran de Disney Studios para pedirle que compusiera una canción para la cinta, quedó gratamente impresionado.

"Me tocó el corazón de una manera muy positiva, muy profunda", dijo. "Es una historia real muy inspiradora".