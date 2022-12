Juanes cantará en gala de los Grammy

"Será una cosa maravillosa!", dijo el miércoles el presidente de la Academia de la Grabación, Neil Portnow, sobre la participación del cantautor colombiano en la premiación musical más importante de Estados Unidos.

"Hace unos años tuvimos a Marc Anthony y Jennifer López cantando en un segmento en español e inglés. Cuando podemos hacer esto, es una cosa positiva, demuestra nuestra diversidad y que la música es un lenguaje universal".

Portnow hizo las declaraciones antes de una gala del programa Grammy in the Schools, que promueve la educación musical de estudiantes de secundaria a través de la Fundación Grammy.

"Estamos emocionadísimos de que Juanes esté aquí esta noche. Esto es algo que le llega muy al fondo de su corazón", agregó Portnow, quien también es presidente de la Fundación Grammy.

Juanes, quien participa por primera vez en el programa educativo musical, tenía previsto tocar con estudiantes en la ceremonia a realizarse en la Universidad del Sur de California.

"Me encanta apoyar la causa. Para mi, la música ha sido transformadora y creo que lo que hace el programa Grammy In The Schools es muy chévere, ¿no?", dijo el ganador de 19 Latin Grammy y un Grammy.

El cantautor de éxitos como "A Dios le pido" y "La camisa negra" está nominado al Grammy bajo el rubro mejor álbum de pop latino por su disco "MTV Unplugged". Tiene previsto publicar en abril un libro de anécdotas, "Persiguiendo el sol", que saldrá simultáneamente en inglés como "Chasing The Sun".

Los Angeles (Estados Unidos)