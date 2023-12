Juanes cuenta cómo ha logrado superar la depresión: "Llegué a odiar lo que amaba"

Uno de los artistas que desde hace 23 años lidera los listados musicales del mundo es Juanes. El rey de los Grammy Latino habló sobre la próxima gira de conciertos, sus problemas de depresión y cifras dentro de la competida industria.



El cantante paisa dice estar muy agradecido porque mira hacia atrás, desde que inició su carrera como solista, y las personas lo siguen escuchando. “Hemos hecho muchos shows por todas partes. Giras por Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y siempre está la gente cantando”, manifestó.

En 2024, Juanes tendrá presentaciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Bucaramanga. “Yo he esperado por muchos años esta gira. Va a ser muy potente porque la consecuencia de haber estado tocando muchos años y en tantos lugares hace que tengamos un espectáculo muy montado”.

El intérprete de éxitos como La camisa negra, Es por ti y A Dios le pido dijo que el público colombiano tiene algo diferente a todos, ya que es su casa y su lugar. “Aquí comencé y aquí espero terminar también. Es una maravilla estar en el hogar”.

Juanes ya tiene 51 años y afirma que en su vida ha encontrado un balance de los sentimientos. “Mi mente está en un mejor momento ahora, porque por muchos años he sufrido de depresión y me he dado cuenta de que es algo mucho más normal de lo que la gente se imagina. Muchas personas con las que hablo se sienten identificadas con lo que yo he sentido”.

El músico asegura que en un momento de su vida llegó a "odiar lo que amaba". Sin embargo, lo que lo ayudó fue dialogar acerca del tema: “No hablar sobre esto es lo que te puede enfermar. Hay que sacarlo y comunicarlo”.



Además de expresar sus sentimientos, Juanes dice que la música también ha sido su salvación. “Es como un filtro por donde pasa todo, la alegría, el dolor, la tristeza y la emoción. Todo eso se vuelve canciones”, declaró.

Por último, el artista envió un mensaje de año nuevo para todos sus seguidores: “No estamos viviendo tiempos fáciles en ninguna parte del mundo. A veces, luchar contra todas esas cosas es difícil, entonces es importante tener la serenidad suficiente para mantener el equilibrio para seguir adelante”.