Juanes estará Loco de amor en marzo

La producción discográfica cuenta con la colaboración de Emmanuel "Meme" del Real, miembro de Café Tacvba. Se trata del primer álbum en español en el que trabaja Steve Lillywhite, productor de bandas como The Rolling Stones, U2 y The Killers.

En declaraciones a la revista The Hollywood Reporter, Juanes indicó que haber colaborado con Lillywhite ha supuesto una de las mejores experiencias profesionales de su vida.

"Empezamos hace casi un año, cuando vino a Medellín para ver dos de mis conciertos. Supongo que sabía mi nombre pero no conocía mi música, así que fue muy gentil por su parte venir a Colombia, porque así supo al 100 % quién soy como músico. A partir de ahí nos hicimos muy amigos. ", comentó el cantautor.

"Me lo pasé en grande grabando con él. Fue divertido porque él no sabía ni una palabra de español. Me preguntaba por qué decía 'corazón' en todas mis canciones. Ahora puede cantar todo el disco fonéticamente y ni siquiera sabe el idioma, pero conoce el sentimiento de cada canción", añadió.

Juanes reveló que grabó el disco únicamente con guitarras acústicas, sin emplear las eléctricas, algo que le resultó "fresco y diferente".

El nuevo disco del artista colombiano sucede a "Juanes: MTV Unplugged ", que ganó dos Grammy Latino, incluyendo Álbum del Año, y un Grammy, además de vender más de medio millón de copias a nivel mundial y presentarlo en una gira de 120 conciertos en 26 países.