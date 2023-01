¿Juanes estuvo a punto de morir en masacre ordenada por Pablo Escobar? Esto reveló el artista

Durante una entrevista con el periodista mexicano Yordi Rosado, el cantante colombiano Juanes compartió un crudo episodio que vivió en su juventud.

El 23 de junio del año 1990, el cantante se trasladó con sus amigos al bar Oporto, ubicado en la ciudad de Medellín. Allí intentó ingresar junto a algunos amigos, sin embargo, por alguna razón que no recuerda, no les permitieron la enterada.

“Yo fui con mis amigos del colegio, íbamos a entrar y no pudimos entrar, por alguna razón, no recuerdo cuál. Entonces nos fuimos para otra discoteca cercana y estando allí llegó corriendo el mesero y nos dijo ‘váyanse ya de aquí que acaba de haber una masacre aquí al lado’”, contó.

Juanes calificó la experiencia como “horrible”. “Nos salvamos de milagro”, apuntó.

Asimismo, compartió que un amigo cercano llamado Camilo, a quien el joven artista le daba clases de guitarra por aquel entonces, murió en aquella tragedia marcada por narcotráfico.

“Eso fue para mí un golpe muy teso, muy duro, muy duro, y en esa época Medellín era horrible”, agregó.

La masacre del bar Oporto fue un episodio de violencia que cobró la vida de 23 personas, cuando hombres armados llegaron al establecimiento y dispararon a los ciudadanos de género masculino, se presume que estuvo a cargo del Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar.

Tras esto, Juanes no desaprovechó la ocasión para pronunciarse sobre el contenido audiovisual que se ha hecho sobre figuras importantes que han marcado la violencia en el país.

“Cuando salen todas estas series de narcos a nosotros nos da es fastidio porque, a pesar de que eso fue hace tanto tiempo,… pues la ciudad ha cambiado, no significa que ahora no tengamos ningún problema, pero sufrimos demasiado con eso”, dijo.

Asimismo, el cantante abrió su corazón sobre muchos temas, entre ellos, su madre, Alicia, y su salud.

“Es inevitable pensar en eso, sobre todo cuando voy de viaje. A veces la veo más deteriorada. Es muy raro, ella ha tenido muchos achaques de la salud, entonces a veces está muy bien y a veces no está tan bien”, manifestó.

El artista, caracterizado por ser muy familiar, habló sobre la fe que su mamá le inculcó desde pequeño y que incluso llegó a inspirar su tema ‘A Dios le pido’.

“La última vez que vine, hace como dos meses, la vi muy deteriorada, pero ahorita que estuve en su casa hace dos días estaba superconversadora. Ella como que va variando o a veces cuando se le olvidan las cosas o no me ve muy bien, por un ojo no ve prácticamente nada, ve cómo borroso. Ese tipo de cosas uno se da cuenta y es duro”, aseguró.

Por eso dice que se siente muy agradecido de todo el tiempo que ha podido tenerla a su lado.

“Siempre trato de pensar ‘Dios mío, tengo que ser muy agradecido’. He tenido mucha suerte de tenerla conmigo por tanto tiempo, pero es algo miedoso de pensar ¿qué tal que yo me muera primero? Entonces, digo, más bien no pienso en esto y vamos a disfrutar este momento”, expresó.

La entrevista de Juanes con Yordi Rosado fue el 11 de enero de 2023.