Juanes hará parte de concierto para celebrar la resiliencia de América en medio de la pandemia

Juanes, que ha ganado 26 premios Grammy, le sigue poniendo melodía a las almas, para sobrellevar la pandemia del coronavirus COVID-19. Esta vez, el cantante paisa lo hará el 31 de diciembre en un concierto virtual gratuito.

‘Para tu amor’, del álbum ‘Mi sangre’ (2004), sonará en el United in song; celebrating the resilience of America. A partir de las ocho de la noche en la plataforma pbs.org y la aplicación de videos de PBS.

Este evento se filmó en Estados Unidos, exactamente en el Mount Vernon, antigua residencia de George Washington, y en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Además de Juanes, el show virtual contará con la presencia de otras grandes estrellas que con música invitarán a que la humanidad se una, a pesar de la adversidad que se vive por la pandemia y la injusticia social.

Otro de los temas que nuestro representante colombiano interpretará será la versión en español de ‘Dancing in the dark (Bailando en la oscuridad)’ de Bruce Springsteen.