Juanes, preocupado por la salud de su mamá: “A veces la veo más deteriorada”

Juanes ofreció recientemente una entrevista al periodista Yordi Rosado donde abrió su corazón sobre muchos temas, entre ellos, su madre, Alicia, y su salud. El cantante reveló el temor que siente cada vez que la visita, al verla un poco más deteriorada por su avanzada edad.

“Es inevitable pensar en eso, sobre todo cuando voy de viaje; a veces la veo más deteriorada. Es muy raro, ella ha tenido muchos achaques de la salud, entonces a veces está muy bien y a veces no está tan bien”, manifestó.

Publicidad

El artista, caracterizado por ser muy familiar, habló sobre la fe que su mamá le inculcó desde pequeño y que incluso llegó a inspirar su tema ‘A Dios le pido’.

“La última vez que vine, hace como dos meses, la vi muy deteriorada, pero ahorita que estuve en su casa hace dos días estaba superconversadora. Ella como que va variando o a veces cuando se le olvidan las cosas o no me ve muy bien, por un ojo no ve prácticamente nada, ve cómo borroso. Ese tipo de cosas uno se da cuenta y es duro”, aseguró.

Por eso dice que se siente muy agradecido de todo el tiempo que ha podido tenerla a su lado.

“Siempre trato de pensar ‘Dios mío, tengo que ser muy agradecido’. He tenido mucha suerte de tenerla conmigo por tanto tiempo, pero es algo miedoso de pensar ¿qué tal que yo me muera primero? Entonces digo, más bien no pienso en esto y vamos a disfrutar este momento”, expresó.

Publicidad

Asimismo, señaló: “Siempre que me voy de la casa digo ‘Dios mío que no sea la última vez, por favor’, por mí o por ella, porque nadie sabe. Por eso es que yo pienso vamos a mantenernos vivos y desear volver a la casa otra vez y que esa sea una razón para estar optimista”.

Finalmente, cada que comparte con ella trata de aprovechar al máximo cada instante. “Yo la abrazo y digo ‘Dios mío que este momento se quede para siempre aquí’", subrayó Juanes.

Publicidad

Puede ver aquí la entrevista de Juanes completa