Juanes se lleva el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino

Juanes se ha hecho con el premio Grammy al mejor álbum pop latino por "MTV Unplugged Deluxe Edition", anunció hoy la Academia de la Grabación.

"Esto significa mucho para mí", admitió el artista sobre el escenario del Teatro Nokia, de Los Ángeles, donde se celebra una gala previa en la que se reparte la mayoría de los galardones antes de la ceremonia en directo de los Grammy.

"Quiero compartirlo con todo mi equipo y con Fonseca", comentó el cantante en alusión a su compatriota, también nominado en esa categoría. "Gracias al gran maestro Juan Luis Guerra, que fue productor del disco. Gracias a mi esposa, a mis hijos y, por supuesto, a Dios. Colombia, esto es para ustedes", gritó exultante.

Otros premios

El galardón al mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo fue a parar a "Imaginaries", de Quetzal, mientras que el premio al mejor álbum tropical latino se lo llevó "Retro", de Marlow Rosado y la Riquela.

Asimismo el gramófono dorado en el campo de mejor disco de música regional mexicana fue para Lila Downs por "Pecados y milagros".

"Me siento profundamente honrada y agradecida", dijo emocionada la mexicana. "Creo en la música y en el arte. El poder del arte mueve montañas. Quiero dar las gracias a mi mamá por suministrarme a través del cordón umbilical la sabiduría y la fuerza para amar a través de la música. ¡Viva México!", agregó.

Previamente se anunció que el mejor video musical versión corta se lo llevó Rihanna ("We Found Love"), en tanto que el galardón a la versión larga tiene la firma de Mumford & Sons, Edward Sharpe y The Magnetic Zeros and Old Crow Medicine Show por "Big Easy Express".

La 55 edición de los Grammy se celebra en el pabellón Staples Center, de Los Ángeles. La emisión en directo para EE.UU. será a través del canal CBS, aunque también se puede seguir por la página web de los Grammy y su portal en Youtube.

Los Ángeles (Estados Unidos)