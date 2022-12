Juanes, Vives y Julieta Venegas darán concierto en la frontera de EE.UU. y México

Grandes nombres de la música latina como Juanes, Carlos Vives y Julieta Venegas participarán en un concierto en la frontera de Estados Unidos y México ante las presidenciales estadounidenses de noviembre.

La cadena estadounidense de televisión en español Univisión anunció el miércoles el concierto ‘RiseUp as one’ que tendrá lugar el 15 de octubre en la terminal aeroportuaria binacional CBX, que posee un puente peatonal que conecta en cinco minutos al aeropuerto mexicano de Tijuana con San Diego, en California.

Entre los artistas participantes figuran la estrella colombiana Juanes, las mexicanas Natalia Lafourcade y Julieta Venegas, el español Alejandro Sanz y el colombiano Carlos Vives.

El concierto no es abiertamente partidario, pero llega poco antes de la elección presidencial del 8 de noviembre, en la que el candidato republicano Donald Trump ha despotricado contra la inmigración a Estados Unidos.

Trump ha dicho que los mexicanos indocumentados en Estados Unidos son criminales y violadores y ha prometido construir un muro a lo largo de los 3.200 km de frontera entre ambos países si gana las elecciones contra la demócrata Hillary Clinton.

"La frontera de los Estados Unidos y México ofrece el escenario perfecto para este fabuloso evento y es una manera de destacar la diversidad e inclusión, a pesar de las fronteras", dijo Camila Jiménez Villa, copresidenta y jefa de contenido de Fusion Media Group, la división de Univisión en inglés dirigida a los 'millennials', la codiciada franja de jóvenes de entre 18 y 36 años.

"Este lugar y nuestro fantástico grupo de galardonados artistas celebrarán, por medio de la música, la conexión de nuestro mundo y la positividad que se produce cuando mostramos empatía, respeto y una mentalidad abierta unos hacia los otros", añadió en un comunicado.

En el concierto hará asimismo aparición el famoso actor de cine mexicano Gael García Bernal, así como latinos prominentes en la televisión hispana en Estados Unidos como Mia Maestro y Wilmer Valderrama.

Univisión anunció que transmitirá el concierto en vivo desde las 16h00 de California (23h00 GMT).

Los anfitriones serán el conductor principal de Univisión, Jorge Ramos, y la estrella televisiva Alejandra Espinoza.

Univisión es un gran jugador en los medios estadounidenses debido al creciente poder de la comunidad latina en el país, que representa un 17% de la población.

En 2015, Univisión tuvo un 'rating' total más elevado que cualquier otra cadena estadounidense financiada por publicidad, excepto los cuatro gigantes CBS, NBC, ABC y Fox.

Otros artistas que participarán en el concierto son Miguel Bosé, Luis Coronel, Lila Downs, Jorge Drexler, Fonseca, Jesse & Joy, Lupillo Rivera y la banda Los Tigres del Norte. Y también a la naciente artista de soul estadounidense Andra Day, una protegida de Stevie Wonder de San Diego.