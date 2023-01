Juanes y Fito Páez, entre nómina de invitados a Rock al Parque 2019

Los Amigos Invisibles y Babasónicos también hacen parte de la lista de grupos y solistas que estarán en la versión 25 del festival musical en Bogotá.

Rock al Parque será el 29 y 30 de junio y 1 de julio en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Los sonidos de este festival musical mezclarán rock, pop, música alternativa, reggae, metal y punk, entre otros.

A la lista de artistas se suman: Gustavo Santaolalla, Pedro Aznar, Shoot the Radio -conformado por el ex Soda Stereo Zeta Bosio-, El Tri, El Gran Silencio, Zona Ganjah, La Vela Puerca, Deicide, Sodom, Tarja Turunen, Angra, Toxic Holocaust, Dying Fetus, Grave, Capilla Ardiente, Rita Indiana, The 5.6.7.8’s -reconocida por la película ‘Kill Bill’-, Eruca Sativa, Christina Rosenvinge -de Christina y los subterráneos-, La Fuga, Konsumo respeto, Acidez, Silverio, Kap Bambino y Channel One Sound.

Rock al Parque también anunció que este año contará con el primer show para niños a cargo del programa chileno 31 minutos.