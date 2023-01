Juanes, Yatra, Maluma y J Balvin, la cuota colombiana en el concierto ‘One World: Together at Home’

El evento mundial, en el que participarán más de un centenar de artistas, busca recaudar fondos en la lucha contra la pandemia por el coronavirus COVID-19.

Los cantantes colombianos Juanes, Sebastián Yatra, Maluma y J Balvin hacen parte de esta gran convocatoria 'One World: Together at home (Un Mundo: Juntos en Casa)'.

Publicidad

El primero de ellos en presentarse fue Sebastián Yatra, quien eligió una de sus canciones más movidas para animar el concierto: 'Robarte un beso'

View this post on Instagram ¡Colombia presente ! - Sebastián Yatra anima el #TogetherAtHome con su canción ‘Robarte un beso’. - El paisa se une con un mensaje de apoyo y solidaridad a todo el personal médica que afronta el coronavirus.- Siga conectado para ver también a Maluma, J Balvin y Juanes - Minuto a minuto, en www.noticiascaracol.com - #QuédateEnCasa A post shared by Noticias Caracol (@noticiascaracol) on Apr 18, 2020 at 1:24pm PDT

El cantante Juanes, el segundo colombiano en aparecer en el concierto, expresó “estamos juntos en esta pelea” e interpretó su canción ‘Más futuro que pasado’, la cual habla de la esperanza y cómo superar juntos las adversidades.

El paisa remitió dándole un toque de romanticismo al evento interpretando solo con la compañía de su guitarra 'Es por ti'.

Publicidad

Juanes le pone un toque de romanticismo al #TogetherAtHome y canta ‘Es por ti’.



El cantante hizo un llamado sobre las medidas de prevención frente al #COVID_19. Continúe viendo la transmisión EN VIVO por @NoticiasCaracol #QuédateEnCasa pic.twitter.com/mId03552eL — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 18, 2020

Sebastián Yatra también salió por segunda ocasión a escena y cantó 'Un año', con una dedicatoria para todas aquellas personas enamoradas que están lejos de sus seres queridos y esperan que pase esta crisis para poder encontrarse otra vez.

Publicidad

Maluma hizo parte del show central, gracias a la invitación de Lady Gaga. El 'pretty boy' cantó 'Carnaval' desde su casa en Medellín donde cumple con el confinamiento obligatorio.

Atención Colombia 🇨🇴📺: Maluma hace su entrada en el show central del concierto #TogetherAtHome cantando 'Carnaval'.



Minuto a minuto - https://t.co/Tbf1bHaSFF #QuédateEnCasa pic.twitter.com/P5lMxEPTeg — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 19, 2020

J Balvin, por su parte, estuvo presente recordando cinco importantes recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus como el lavado de manos, no tocarse la cara, estornudar bajo el codo, mantener la distancia de 2 metros con otras personas en lugares como supermercados y finalmente estar pendiente del estado de salud.

La iniciativa organizada por Global Citizen, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas busca recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus, recursos que se destinarán para apoyar al personal médico que combate la pandemia.