Juanpis González se les metió al rancho a Paola Jara y Jessi Uribe: “Ustedes no respetaron a Sandra”

El programa ‘The Juanpis Live Show’ tuvo como más reciente invitado a Jessi Uribe . La charla entre Juanpis González y el cantante dejó un momento memorable, aunque para algunos pasado de la raya. El caso es que, como dice el popular meme, las risas no faltaron.

Como es de conocimiento general, Juanpis González es un personaje creado por el comediante Alejandro Riaño, el cual usa un tono elitista y a la vez desparpajado, sin filtro. El momento se calentó por cuenta de unos tragos que Jessi se tomó en el sofá.

Esta situación dio pie a que llamaran por celular a Paola Jara, la pareja del cantante bumangués, y de allí se desprendió la conversación que hoy es tendencia en las redes sociales:

Jessi Uribe: Voy a hacer una videollamada

Juanpis: ¿Con Pao?

Jessi Uribe: No, una vieja que me hace un sudado una chimba, huevón.

Juanpis: ¿Sandra?

Risas…

Paola Jara (por teléfono): Hola, mi amor…

Jessi Uribe: … es que estoy con el hp de Juanpis

Paola Jara: (risas) Ya lo emborrachó…

Jessi Uribe: a mí no me da risa esa mierda, amor

Paola Jara: Ay, amor. ¿Y cómo vas a hacer para cantar ahorita?

En ese momento Juanpis se acercó al teléfono e interrumpió la conversación entre la pareja. Paola Jara, en medio de risas, le reclama al presentador: “Papi, ¿cómo me lo vas a emborrachar así?”

Tras un cruce de chistes sobre el famoso sudado de la artista, vino la metida al rancho.

Juanpis: ‘Pollo broster’ está acá, el marihuanero está acá. ¿Con quién hps estás tomando? Pásame a Sandra.

Paola Jara: Emborráchalo también para que respete…

Juanpis: Cómo así que pa’ que respete. Ustedes no respetaron a Sandra.

En el teatro se desataron las risas por parte del público y tanto de Jessi Uribe como del personaje de Alejandro Riaño.

Nuevamente al teléfono, Jessi le dice a Paola que Juanpis “hace la pregunta y cuelga”, a lo que ella responde “cuál pregunta si ni siquiera hizo pregunta”. El cantante finalizó con “gracias a Dios, te amo, chao” y colgó, algo que también se tradujo en carcajadas.

La imprudente pregunta de Juanpis tenía como ingrediente picante el tema de Sandra Barrios, la expareja de Jessi Uribe, a quien alguna vez Paola Jara le dijo "Sandrita, yo se lo cuido", cuando aún no había una relación entre los cantantes.

Este es el programa completo de Juanpis con Jessi Uribe