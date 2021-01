Actor Juanse Quintero se cayó en una alcantarilla y casi se fractura una costilla

El actor y cantante Juan Sebastián Quintero, conocido en el mundo artístico como Juanse, les contó a sus seguidores sobre el doloroso accidente que había sufrido comenzando el año.

El esposo de la reconocida actriz Johanna Fadul reveló que se cayó en una alcantarilla y casi se fractura una costilla.

“He estado así como achicopalado. Me caí por un hueco, literal era una alcantarilla, tenía como un metro de profundidad. Afortunadamente no me rompí una costilla, también me golpeé en una pierna, pero bueno afortunadamente no se me rompió nada”, expresó en sus redes sociales mientras mostraba las laceraciones.

De acuerdo con el intérprete de canciones como ‘Más de ti’ y ‘Como tú no hay dos’, el incidente ocurrió mientras se encontraba de viaje con su esposa y la familia.

Asimismo, confesó que el golpe fue tan fuerte que aún tiene bastante dolor, sobre todo al acostarse y levantase, pero se mostró agradecido con Dios porque el incidente no tuvo mayores consecuencias.