Juicio de Johnny Depp y Amber Heard: recuento de un sorprendente enfrentamiento

Fueron 35 días, 7 semanas y más de 100 horas de testimonios que el mundo conoció sobre la caótica vida privada de Amber Heard y Johnny Depp .

La razón del juicio surgió en 2018, cuando la actriz Amber Heard escribió un artículo en The Washington Post, en el que se describe como una figura pública que representa el abuso doméstico.

Aunque el artículo no menciona a Johnny Depp, él considera que lo perjudicó, pues perdió millonarios contratos en películas, como 'Piratas del Caribe' y 'Animales Fantásticos', y con otras casas productoras.

Depp inició la demanda por difamación en la que reclamaba 50 millones de dólares. A la vez, Amber contrademandó por la misma razón, pero por la cifra de 100 millones de dólares.

El juicio se convirtió en la historia para alquilar balcón en redes sociales. En la etapa de pruebas y testimonios, Heard subió al estrado, donde, entre lágrimas, aseguró que había sido víctima de violencia sexual y doméstica.

“Me agarró del brazo y me sostuvo en el suelo y me gritó. No sé cuántas veces me golpeó en la cara”, dijo la actriz, quien también afirmó: “No puedo creer, no puedo creer que tenga que hacer esto... Lo siento mucho. Lo siento mucho. Johnny tenía la botella dentro de mí”.

Johnny Depp también tuvo su momento. Para él, han sido 6 años de lucha por su buen nombre y dignidad.

“Es una locura escuchar acusaciones atroces de violencia, violencia sexual que ella me atribuye. Horrible, ridículo, humillante, doloroso, salvaje, inimaginablemente brutal, cruel y todo falso, todo falso", sostuvo el actor.

Aseguró que él también fue víctima de violencia doméstica en esta relación, que fue agredido y tuvo heridas de gravedad.

“Heard, en su frustración, en su rabia y en su enojo, podría comenzar con una bofetada, con un empujón, arrojando un control remoto de TV. Podría ser tirarme una copa de vino a la cara”, afirmó.

Y también señaló: “Tiró la botella grande y esta hizo contacto y se hizo añicos por todas partes. Y luego miré hacia abajo y me di cuenta de que me habían cortado la punta del dedo”.

Los testimonios fueron cuestionados por los abogados, en especial por Camille Vásquez, la representante de Johnny Depp, quien puso contra las cuerdas a Amber Heard.

Camille Vásquez: ¿Y te golpeó en la cara tantas veces que no te acuerdas? ¿No es eso correcto?

Amber: Es correcto.

Camille: ¿Y no hay heridas en la cara en esta foto verdad?

Amber: No que esta imagen muestre.

Camille: Y tampoco hay requisitos médicos que reflejen que buscó tratamiento después de este supuesto incidente.

Amber: No busqué tratamiento médico.

La abogada aseguró que la actriz editó una fotografía para que su cara pareciera más roja de lo normal y así acusar al actor de lastimarla.

También, se mostraron los textos de un diario en el que la pareja expresaba sus sentimientos, en el que demuestran que la actriz no escribió específicamente sobre los abusos y maltratos de Johnny, pero sí llaman la atención algunas frases: “Lo siento, puedo volverme loca. Lamento haberte lastimado. Como tú, puedo volverme malvada cuando me lastiman".

Además, se expuso un video que muestra a los actores Amber Heard y James Franco entrando a un ascensor donde se muestran cariñosos, una noche antes de que la actriz le pidiera el divorcio a Johnny Depp. Al actor también lo llevaron contra las cuerdas.

Benjamin Rotterborn, abogado de Amber Heard: Después de que dijiste 'vamos a ahogarla antes de quemarla', el serñor Depp dijo 'me follaré su cadáver quemado después para asegurarme de que esté muerta’. ¿Leí bien?

Depp: Ciertamente lo hiciste. Sí, señor.

Una historia de terror, televisada y transmitida por internet que millones de usuarios siguieron minuto a minuto.

También, contaron con testimonios de personalidades como Kate Moss, exnovia de Depp; Jason Momoa, compañero de Amber; el cineasta Zack Snyder y Elon Musk.

Fue un juicio en el que cada uno buscaba su honor, conservar su fortuna y su prestigio profesional.