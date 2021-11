Juliana Velásquez, del Club 10 Caracol a revelación del año en los Grammy Latino

La noche de los premios Grammy Latino 2021, además de dejar a Camilo como gran ganador, puso a sonar el nombre de la colombiana Juliana Velásquez, quien fue reconocida como Mejor Nuevo Artista.

Juliana Velásquez empezó desde muy niña su carrera artística y es reconocida por su trabajo en el Club 10 del Canal Caracol. También participó en el concurso 'Angelitos' de Día a Día. Años después explotó la vena musical y en los Grammy Latino 2021 se consagró como intérprete y compositora.

“Este premio es Colombia y son todas las personas que me he topado en el camino y las historias que he podido contar a través de mi música. Colombia, esto es tuyo”, exclamó con el gramófono en sus manos, entregado por Ángela Aguilar y Matteo Bocceli.

¡Felicidades! Juliana Velásquez Mejor Nuevo Artista 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/2F2l0PSlmI — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 19, 2021

Previo al conmovedor discurso, Juliana Velásquez entonó unos segundos del tema titulado Joaquín: “es una canción que compuse para un pescador de mi país, San Andrés y Providencia, las islas de mi país. Un pescador que salió a trabajar y no regresó”.

Camilo Echeverry, Juanes, Silvestre Dangond, Karol G y la Orquesta Filarmónica de Medellín también fueron premiados en los Grammy Latino 2021.