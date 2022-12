Julio Iglesias desmiente boda de su hijo Enrique con Kournikova

El artista lo aseguró en una rueda de prensa en México, país en el que se encuentra como parte de una gira internacional de conciertos.

Con la disposición a contestar a todas las preguntas, el artista de 69 años charló con los periodistas y aseguró que se enteró hoy de esta noticia por la prensa.

El martes el diario sensacionalista británico The Sun, en una información en la que no se mencionaban fuentes, afirmó que Enrique Iglesias y la tenista rusa planeaban casarse la semana próxima.

"Yo creo que Enrique lleva casado diez años. Yo estuve 'casado' 22 años y tuve cinco hijos y me casé hace apenas dos años, y yo creo que Enrique lleva ya ese camino también", agregó.

Julio Iglesias lleva casado con Miranda Rijnsburgern desde 2010 y Enrique Iglesias es novio de Anna Kournikova desde 2002.

Enrique Iglesias, cantante como su padre, cumple hoy 38 años.

La revista ¡Hola! quien, citando a "fuentes cercanas", desmintió hoy también que suenen campanas de boda para el intérprete de "Experiencia religiosa".

"No hay boda de Enrique Iglesias", titula la publicación en su edición web.

Ni siquiera quien maneja las relaciones públicas del cantante en Miami, Joe Bonilla, se atreve a confirmar fecha de enlace y explica que "Enrique es como la marea, siempre sorprendente. Si planea casarse estoy seguro de que nos va a sorprender a todos".

Bonilla, que se encarga de la promoción de la carrera artística de Iglesias, ha confirmado que, en cualquier caso, él no ha recibido invitación alguna, que la pareja se mantiene "muy unida" y que a ambos "les encanta hacer cosas juntos; mantienen una relación perfecta".

Ciudad de México