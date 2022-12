Junior Zamora, el músico caleño que se inspira en el sabor de Aguablanca

Foto: cortesía Junior Zamora

Junior Zamora es un caleño de 22 años apasionado por la música, es compositor, arreglista, intérprete y percusionista que vive en el barrio El Vallado, distrito de Aguablanca, oriente de la capital del Valle del Cauca.

Desde pequeño, la música ha hecho parte de su vida, ha sido influenciado por la cultura afrodescendiente del Pacífico, pues su padre es de Buenaventura y su madre es oriunda de El Charco, Nariño.

“Desde muy pequeño estuve alineado con la música, nací en un hogar cristiano por lo que acompañaba a mi mamá los domingos a la iglesia. Toco batería desde muy niño, desde los 8 años. Mis papás participan en el coro de la iglesia hasta la actualidad y conservan las ganas de cantarle a Dios. Pero, en la familia, sería el único que ha tomado la música como proyecto de vida”, contó Junior Zamora.

A sus 13 años ya era el baterista principal de la congregación a la que asistía con su familia. Durante toda su adolescencia también participó en eventos artísticos y culturales en su comuna y colegio. Luego de terminar el bachillerato, ingresó a estudiar música con apoyo e impulso, especialmente de su mamá.

“Es mi mamá quien me dice que, como me gusta la música, por qué no lo hacía de manera seria, por lo que empecé a estudiar en el Instituto Popular de Cultura y allí amplié mi espectro en este arte. Terminé graduándome como Técnico en Músicas Populares y Tradicionales”, manifestó el músico.

En el 2010, este joven hizo parte del grupo de reguetón Yerson & Stuard Los Farandulay, como corista en canciones como ‘Mi Parche’, tema que abordaba la problemática que se vivía en la ciudad con diferentes grupos de jóvenes que tenían una rivalidad marcada y se enfrentaban por la disputa de algunos territorios.

Junior siempre ha estado comprometido con los procesos sociales y comunitarios. Desde el 2012, hizo parte de un proyecto de cooperación española llamado Valencia, allí logró formarse como Gestor Cultural, Líder Cultural, Gestión Comunitaria y, actualmente, es coordinador del Centro Cultural Abriendo Puertas del Colegio Fe y Alegría Madre Siffredy, del barrio El Vallado y profesor de música en el Tecnocentro Somos Pacífico ubicado en Potrero Grande.

“En el oriente de Cali se dio un evento que convocaba jóvenes que les gustara la música y, en ese proyecto, comencé a plasmar lo que estaba aprendiendo como profesional. Toco piano, bandola, tiple, guitarra, marimba, percusión latina, timbal, pero mi amor es la batería”, agregó.

En la actualidad, este artista es director, arreglista y baterista de la agrupación de hip-funk caleña Alto Volumen. A finales de 2015, con la ayuda de un amigo que le hizo la propuesta de emprender una carrera como solista, comienza a trabajar en su proyecto explorando diferentes géneros y ritmos que van desde el hip hop, R&B, soul, blues, pasando por la balada pop, la electrónica, el mode up, entre otros.

“Me gusta el blues, soul y funk, ritmos muy americanos que nacen tras la rebelión y esclavitud. Me gusta porque sus letras cuentan historias, son poderosas y potentes, los cantantes las sienten. Soy fanático de las letras con sentido y siempre intento que mis composiciones digan algo y que los que la escuchan se sientan identificados. Tengo el placer de retratar las historias de otros y hacerlas propias”, explicó Junior.

Luego de seis meses de trabajo, sacó su primera canción, ‘Tú’, en su cuenta oficial de YouTube.

Una semana después, publicó ‘Nos Prometimos’. Ambos videos fueron hechos en vivo con la intención de mostrar la diversidad musical de Junior.

Asegura que Cali es una ciudad que permite soñar, se siente agradecido y, en cada canción que compone, intenta plasmar las vivencias, la alegría, el sentimiento y el color de la capital del Valle del Cauca.

“Cali es una ciudad colorida, cálida, permite que personas, como mi familia que viene del Pacífico, puedan soñar. No es una ciudad grande pero me ha permitido construir mi sueño de a poquito, estoy agradecido. Con lo que hago puedo mostrar lo bueno que sucede acá porque hay gente con mucho talento. En cada cosa que hacemos, queremos que se note que se fabrica en Cali, Colombia”, dijo el músico.

A raíz de la difusión hecha en redes sociales con sus dos canciones, Wílliam Angulo, vocalista de la agrupación Herencia de Timbiquí, se interesó en hacer parte del proyecto de Junior.

“Wílliam me escribió diciéndome que quería conversar conmigo y me dijo que le gustaba lo que estaba haciendo, que sentía la necesidad de decírmelo y que quería hacer parte de esto que estaba haciendo”, expresó alegremente Zamora.

Desde ese momento comenzó a trabajar en ‘Tu Camino’, canción escrita y compuesta por Junior y grabada en Cali en Europa Escenario Estudio, junto a varios músicos caleños y reconocidos de la ciudad como Joseph Arango, trompetista de la Orquesta Clandeskina; Andrés Felipe Gaviria, bajista de Zalama Crew; Camilo Carvajal, guitarrista de Cirkus Funk; Andrés Samboní, pianista de Kronos y David Reina, baterista.

“La canción no fue muy fácil porque Wílliam viene de cantar música del Pacífico y mi género es distinto, así que tenía que pensar en algo con lo que pudiera jalarlo para que se saliera de su ritmo original y que funcionara. La nómina de esta canción es como una mini selección Cali. Estoy muy agradecido con los músicos caleños que confían sin esperar nada, simplemente poniéndole amor a esto de hacer proyectos del alma”, concluyó Junior.

‘Tu Camino’ fue lanzado el 1 de diciembre de 2016 y hace parte de un EP de cuatro canciones llamado ‘Live’.