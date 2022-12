Junto a Manu Chao, el Festival Unirock Alternativo se apodera de Cali

Foto: cortesía Unirock

Los amantes del rock en Cali podrán disfrutar este 17 y 18 de marzo del Festival Internacional Unirock Alternativo 2016 en las canchas deportivas de la Universidad del Valle, sede Meléndez, sur de la capital del Valle del Cauca.

En esta octava versión del festival se presentarán 29 bandas entre locales, nacionales e internacionales.

Este año, como invitado especial estará Manu Chao, un cantautor francés de ascendencia española que comenzó su carrera musical en París. Luego de pasar por agrupaciones como Hot Pants, Los Carayos y Mano Negra, decidió quedarse como solista y tocar en vivo con su banda Radio Bemba, con la que ha conseguido reconocimiento porque sus canciones reflejan sus ideas políticas.







Entre las demás bandas internacionales figuran Tendencia (Cuba), La Tribu (Panamá), Salón Victoria (México), Señor Atómico (México) y Costa Fría (Ecuador).

Las propuestas nacionales, como en las versiones anteriores del Unirock, se seleccionaron a través de una curaduría del comité organizador. La elección de las agrupaciones del Valle del Cauca corrió por cuenta de un jurado calificador conformado por Santiago Arango, Felipe Grajales y Jaime Andrés Echeverri.

Las agrupaciones nacionales son Radamantis (Popayán), Bombillos Peludos (Cartago), Cinco Sentidos (Ibagué), Mama Nunk (Pasto) y Vulgarxito (Bogotá).

El talento local estará representado por Hoffman Sessions, Lime Hash Grenade, Rex Marte, El Reflejo, The Black Foxes, Turkey, Kalabria y Prometeo. Además Skaparate, The Dirty Rooster, Hotless, Japy Lora, Don Gato, Los Hotpants, JDHK, Don Palabra y Made For Midnight.



Conferencias, lanzamientos y conversatorios

Jueves 17 de marzo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. en la cinemateca del Museo La Tertulia se llevará a cabo el conversatorio 'El periodismo y el rock’ con invitados como Álvaro González Villamarín (Radiónica), Santiago Arango (Radiónica), Freddy Alberto López (Cuerdas de Acero) y July Gutiérrez (JPG Gestión Cultural).

De 10: 00 a. m. a 12:00 m. se realizará la conferencia ‘Rockeando en video’, donde se realizará el lanzamiento del documental ‘Ra La Culebra en Cuba’ y se contará con los realizadores Paul Donneys, Hárold Pardey Becerra y Camilo Monroy.

Viernes 18 de marzo

A las 8:00 a. m. en el auditorio Ángel Zapata de la Biblioteca de la Universidad del Valle se desarrollará el conversatorio ‘Panorámicas actuales del rock, una visión de variadas latitudes’ junto con las bandas internacionales del festival.

Luego de 9:00 a. m. a 11:30 a. m. se realizará el foro ‘Realidades de la programación rockera’ con invitados como Édgar Castellanos, Felipe Grajales, Jaime Echeverry y Alejandro Betancourt.