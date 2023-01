¡Juntos de nuevo! Elenco de RBD se reunió después de 11 años y llenó de amor a sus fans

Anahí, Maite Peroni, Dulce María, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann publicaron el tierno momento.

Dulce María dedicó un extenso y emocional mensaje junto a la imagen en la que aparecen los seis abrazándose.

“¡Gracias, gracias, gracias a cada uno por juntarnos!! ¡La energía que se siente estando los 6 juntos es muy fuerte! Los quiero con todo mi corazón y cómo siempre digo ‘lo verdadero es eterno’”, escribió la actriz y cantante.



Por su lado, Maite Peroni dijo: “este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, sino el reencuentro de las seis almas que fueron una sola”

Asimismo, Christian Chávez aseguró que el paso de los años no ha cambiado la relación entre ellos

“6 almas que jamás se separarán!! 11 años después y el amor sigue intacto”, escribió.

El reencuentro emocionó a sus fans, que pidieron una gira del grupo integrado por Anahí, Maite Peroni, Dulce María, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann.