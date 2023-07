Jurados de Yo Me Llamo, amenazados por imitadora de Lady Gaga: "Se van a arrepentir"

En su segundo capítulo, Yo Me Llamo dejo más sorpresas y emociones con nuevos imitadores. Algunos de ellos cautivaron con su imponente voz y parecido físico y vocal a su artista favorito.



Sin embargo, otros participantes dejaron sin palabras a los jurados de Yo Me Llamo, al público y a los televidentes por el poco parecido a los cantantes que representaron.

Los dobles de Paulina Rubio, Joe Arroyo, Joan Sebastián, Sebastián Yatra, Greeicy Rendón, Rosalía, Darío Gómez, Ryan Castro, Diomedes Díaz, Manuel Medrano, Chayanne y Ángela Aguilar fueron los participantes que se presentaron en la noche del pasado 27 de julio.

Imitadora de Lady Gaga amenazó a jurados de Yo Me Llamo

La imitadora de Lady Gaga interpretó la canción 'Born this Way'. Pese a que lo dio todo en el escenario, su voz no convenció al jurado, razón por la que no fue aceptada. La decisión de César Escola y Pipe Bueno no le agradó nada y aseguró que no se iba sin un sí.

"Yo estoy segura de que puedo, estoy lista y preparada. Llevo toda mi vida luchando por esto, nadie creyó en mí, ni mi familia y no me importó y acá estoy y lo voy a hacer. No me bajo de este escenario hasta que ustedes me den un sí, me tendrán que bajar", sostuvo la joven.

La única persona en darle un sí fue Amparo Grisales, quien abrazó a la imitadora. "Yo sí tengo mucha fe en ti, vuélvete a presentar. Sí, te has preparado porque te escucho momentos maravillosos de Lady Gaga", expresó la diva de Colombia.

Finalmente, la participante abandonó el escenario con tristeza y lágrimas y aseguró a los jurados lo siguiente: "Se van a arrepentir".



De otro lado, una de las actuaciones que más llamó la atención fue la de la imitadora de Rosalía, que se llevó el sí de los tres jurados. Al ritmo de Moto Mami, la artista demostró todo su talento a la hora de imitar a la cantante nacida en España.

El primero en dar el sí fue César Escola, quien no ahorró ningún elogio: “Es muy difícil lo que estabas haciendo por el tema del aire, no entendí ninguna palabra. Ojo, tranquila, a Rosalía tampoco se le entiende. Hay que trabajar muchas cosas, pero me encanta. Le pones mucha energía”.

El segundo en dar el pulgar arriba fue Pipe Bueno: “Me gusta el look, el caminado, esas caras, conoces los gestos de ella, el hablado. Me encanta el movimiento de la juventud y la música urbana. La Rosalía”.

Esta Moto Mami logró algo que no todos pueden contar, el sí de los tres jurados, pues Amparo Grisales también la apoyó: “A veces estás poniendo la voz nasal y me gustaría que empezaras a trabajar los finales que ella hace. Ese airecito que ella saca”.