Jurados de Yo Me Llamo quedaron enamorados de este Vicente Fernández: le pidieron que cantara más “Creo que estás en el programa que no es, tú lo que tienes es una carrera como cantante”, le dijo Pipe Bueno, jurado de Yo Me Llamo, a este joven campesino oriundo de un municipio de Boyacá.