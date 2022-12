Jurassic Park vuelve a la pantalla grande

Steven Spielberg producirá la cinta pero no se pondrá tras las cámaras como en los dos primeros filmes, una tarea para la que aún no se conoce candidato.

El realizador, que acaba de lograr 12 nominaciones a los Óscar por "Lincoln", aplazó de forma indefinida su próximo proyecto, "Robocalypse", ya que quiere emprenderlo de forma diferente a la prevista inicialmente.

"Es difícil continuar con una franquicia cuando sabes que existen unas expectativas y un deseo del público y de la audiencia de seguir adelante", dijo recientemente Kathleen Kennedy, productora de esas cintas.

"Como cineastas nos sentamos y nos preguntamos: ¿por qué hacer otra? Si no logramos dar con la respuesta, no deberíamos hacerla. Es duro. Estamos intentando dar con una historia que tenga sentido, no decepcione a la gente y, con suerte, refuerce la franquicia", añadió.

Según medios estadounidenses, se cree que el borrador más reciente para esta secuela fue escrito por Rick Jaffa y Amanda Silver.

Las tres primeras películas de la saga recaudaron en total cerca de 2.000 millones de dólares en todo el mundo.

La cinta original se volverá a estrenar en 3D el 5 de abril de 2013.

Los Ángeles (Estados Unidos)