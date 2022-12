Jurassic World se devoró las taquillas en su estreno mundial

Con unos asombrosos 511,8 millones de dólares en sus primeros días en los cines, también devoró varios récords de la taquilla de Estados Unidos y Canadá en lo que va del año en su primer fin de semana, ganando cerca de 204,6 millones de dólares, informó la empresa de medición de medios Rentrak.

Además de establecer un récord mundial en 2015, "Jurassic World" obtuvo ingresos que marcaron también el segundo mayor debut de todos los tiempos en Estados Unidos y Canadá, detrás de la cinta de Marvel "The Avengers", que recaudó 207,4 millones de dólares en 2012. Para cuando terminen de computarse las cifras finales el lunes, existe la posibilidad de que la película destrone a "The Avengers".

Han pasado 14 años desde la última vez que se produjo una película de la serie de "Jurassic". Aparentemente la combinación de grandeza en la producción cinematográfica, la nostalgia y la conciencia por el ambiente ayudaron a que "Jurassic World" superara por mucho los pronósticos de los analistas para este fin de semana, que eran de una recaudación de estreno de 125 millones de dólares.

"Fue una forma de desempeñarse en exceso que nunca he visto", dijo Paul Dergarabedian, analista sénior de medios en Rentrak. "Se rompió la barrera del sonido de la taquilla".

(Realice un recorrido virtual por el parque aquí: http://la.jurassicworldintl.com/ )

Universal Pictures y Legendary cofinanciaron la película, que costó 150 millones de dólares. La cinta fue clasificada PG-13, que indica que el contenido de la película es para adolescentes y adultos.

De acuerdo con las encuestas a la salida de los cines, el 39% de los cinéfilos eran menores de 25 años, lo que mostró un interés general, tanto de la nueva generación como el entusiasmo persistente de quienes vieron la original "Jurassic Park" en 1993.

Además, el público estuvo dispuesto a pagar extra para ver la película en el formato más complejo posible. Alrededor del 48% de los asistentes en Estados Unidos optaron por la cinta en 3D.

Dirigida por Colin Trevorrow y con Steven Spielberg como productor ejecutivo, "Jurassic World" es la tercera de una serie de éxitos de taquilla protagonizados por Chris Pratt, quien también actuó en los éxitos taquilleros de 2014 "Guardians of the Galaxy" y "The Lego Movie".

La comedia de espionaje de Melissa McCarthy "Spy" se ubicó en segundo puesto en su segundo fin de semana en los cines norteamericanos, con 16 millones de dólares.