Justin Bieber afirma que cometió un error al casarse con Hailey Baldwin

El cantante canadiense Justin Bieber hizo una revelación que impactó a sus seguidores y a los de Hailey Baldwin (Bieber), su esposa. Dijo que había cometido un error al casarse y, sobre todo, al pensar que “el matrimonio iba a solucionar todos mis problemas”.

El artista de 28 tuvo una sincera charla en ‘The Ebro Show’, el podcast de Apple Music, en el que se refirió a esta situación e hizo otras reflexiones religiosas, un camino que tomó desde hace un tiempo tras una vida de excesos provocada, en parte, por su éxito a tan temprana edad.

Sobre su matrimonio con la modelo, hija del actor Stephen Baldwin, contó que “ha sido un viaje. Recuerdo cuando me casé por primera vez: tuve un pequeño colapso emocional porque pensé que el matrimonio iba a solucionar todos mis problemas y no fue así”.

Justin Bieber se refería a que estaba esperando a que su esposa se comportara de cierta manera, lo que le valió una autocrítica: “eres un hipócrita”.

“Tú quieres que tu esposa haga algo que tú no estás haciendo. A veces es difícil mirarse en el espejo y darse cuenta de que, tal vez, no eres la persona que necesariamente pensabas que eras”, agregó.

Las declaraciones del cantante parecen ser tan solo una reflexión y no una declaración de que algo va mal: “Estamos construyendo momentos como pareja. Antes, yo no tenía hogar, no tenía pareja, no tenía a quién amar. Pero ahora lo tengo”.

Con evidente cercanía espiritual señaló que eso le ayudó a sobrellevar sus problemas, así como su matrimonio: “En última instancia, eso anima a muchas personas. A veces es desalentador: la vida te golpea en la cara y puede ser difícil levantarse, pero puedes tener a Dios en tu perspectiva, no es un tipo enojado, es un Dios amoroso, considerado y compasivo”.