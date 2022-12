Justin Bieber ofrece disculpas en Twitter por arrastrar bandera argentina

El cantante canadiense Justin Bieber pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter por haber usado una bandera argentina como escoba durante el concierto que ofreció el sábado en el estadio de River Plate de Buenos Aires.

"Lo siento mucho por cualquiera que haya tomado a mal mis acciones y espero que puedan perdonar este error. No me gusta tener que defenderme, pero esta vez era necesario", indica Bieber en la red social en referencia a un vídeo en el que se le ve barrer el escenario con una bandera argentina lanzada por una fan.

"La gente tira cosas al escenario durante todo el show y las saco para que nadie salga lastimado. En ese vídeo pensé que era una camiseta", explica el ídolo juvenil.

Bieber, que no hace referencia a la polémica causada por la suspensión del segundo de sus conciertos en la capital argentina debido a una "intoxicación alimentaria severa", asegura que "nunca haría nada para faltarle el respeto a la Argentina o a la gente de la Argentina o a los fans".

"Me encantó el tiempo que pasé en Argentina, y espero regresar". "Di todo de mí y sé que los fans también. Los amo", afirma.

El cantante de hits como "Baby", "Satisfaction" y "Never Say Never", de gira por Latinoamérica con "Believe Tour", llegó al país sudamericano hace una semana para ofrecer un concierto en Córdoba y dos en Buenos Aires.

Durante su estancia en el país, Bieber se peleó con fotógrafos a la salida de un restaurante de la capital argentina y se mudó a un barrio cerrado al norte de la capital para evitar el acoso de sus admiradores.

El astro juvenil, de 19 años, actuó por primera vez en Argentina en 2011.