¿Justin Bieber pasó la noche en un hotel con dos mujeres?

El pasado martes Bieber, supuestamente, se fue de farra con dos chicas, a quienes, testigos aseguran, deslumbró con sus brillantes joyas.

El diario The New York Post relata que el cantante fue a cenar a un restaurant en la Gran Manzana y pidió licor, como le fue negado, por ser aún menor de edad en Estados Unidos, decidió irse del lugar. Sin embargo, eso, al parecer, no opacó su noche, indica este medio.

De allí, habría salido a un local nocturno donde no solo le hicieron caso omiso a la ley sino que conoció a las dos acompañantes anónimas, con quienes se fue, llevándolas en cada brazo, a un hotel a seguir la fiesta, a las nueve de la mañana.