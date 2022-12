Kammy, la joven promesa vallecaucana de la música urbana

Foto: Facebook Kammy

Desde los nueve años, María Camila Perdomo se dejó cautivar por la música. Pese a su corta edad, hace un año tomó la decisión de iniciar su carrera artística y de la mano de su madre, Shirley Perdomo, ha logrado construir el camino hacia ese sueño.

Hace seis meses, Kammy, como se hace llamar esta pequeña artista nacida en Palmira, Valle del Cauca, lanzó su primer sencillo ‘Falso amor’. Tras la acogida que ha tenido la canción en redes sociales, esta semana fue presentado el video oficial, el cual en menos de dos días alcanzó casi cuatro mil reproducciones en YouTube.

“Siempre he estado muy bendecida. Me apoya mi mamá, mi abuela, mis amigos y la disquera Imperial Records. Este sencillo me ha abierto muchas puertas”, expresa María Camila, quien estuvo nominada a los Premios Núcleo Urbano en su ciudad natal.

La cantante de 13 años ha participado en distintos eventos culturales en su municipio. También cautivó a los presentadores del programa Día a Día, donde fue una de las ganadoras del concurso ‘Tu Cara me Suena’, versión infantil.

“Para Kammy se vienen muchos proyectos, uno de ellos es estar entre los cinco mejores artistas en género urbano. También quiero llegar a países donde se hable otro idioma y que coreen mis canciones”, expresa.

La pequeña artista fue invitada a Venezuela para hacer la gira promocional de ‘Falso amor’. Este tema, producido por Alex Zea y compuesto por YK Rompe Sistemas, mezcla ritmos urbanos y narra la historia de desamor que afronta una adolescente.

“’Falso amor’ trata de esas personas que tienen orgullo, que prefieren dejar ese amor atrás y decir no más”, dice Kammy.