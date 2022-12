Kanye West y Pitbull serán los artistas en la clausura de los Panamericanos

El cantante de origen cubano Pitbull y el rapero estadounidense Kanye West actuarán en la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos de Toronto (Canadá) que se celebrará el 26 de julio, anunció hoy la organización.

Junto a ellos estará en el Rogers Centre la artista canadiense Serena Ryder, cantante de la canción oficial de esta cita deportiva, "Together we are one".

La ceremonia, cuyas entradas más baratas cuestan 90 dólares canadienses (70 dólares), contará con un desfile de los países participantes, la entrega oficial de la bandera de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) a Lima, anfitriona de los Juegos de 2019, y la extinción de la llama panamericana del pebetero.

El director ejecutivo del comité organizador de los Juegos de Toronto, Saad Rafi, recordó que estos músicos han vendido millones de discos y sus vídeos son vistos por cientos de millones de personas.

"Ese éxito no se lograría sin atraer a personas de un amplio espectro social y esa variedad es la que tenemos en esta región, así que creo que son es una elección de lo más apropiado", dijo en rueda de prensa, en la que no se adelantaron más detalles de la ceremonia.

Pitbull, nacido en Miami (EE.UU.) de ascendencia cubana, se ha convertido en los últimos años en uno de los músicos y productores más reclamados por otros artistas para colaborar con ellos.

El rapero, que ha logrado éxitos como "Echa pa'llá (manos pa'rriba)", "Feel this moment" y "Timber", entre otros, interpretó junto a su compatriota Jennifer López y la brasileña Claudia Leitte el tema oficial del Mundial de fútbol de Brasil 2014, "We are one (Ole Ola)".

Kanye West, esposo de la celebridad Kim Kardashian, ha vendido más de 20 millones de copias de sus discos y más de 100 millones de descargas de sus canciones, trabajos por los que ha recibido 21 premios Grammy.