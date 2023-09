Karen Sevillano hizo el oso en Miss Universe Colombia: “Les vengo a contar que me caí”

La elección de la nueva mujer que representará a Colombia en el próximo Miss Universo el 18 de noviembre ha dado mucho que hablar en las redes sociales. Recientemente, los internautas han estado comentando la caída de la famosa influenciadora Karen Sevillano en medio de la pasarela.



Karen Sevillano es una de las creadoras de contenido más populares de las redes sociales en Colombia, divirtiendo a sus miles de seguidores con sus reacciones exageradas y videos graciosos. Debido a su reconocimiento, la famosa fue invitada a la elección de la Miss Universe Colombia 2023, pero, sin buscarlo, pasó por un momento vergonzoso en el lugar.

La velada se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre en Barranquilla, en donde la influenciadora se presentó con un elegante vestido de gala de color rojo y tacones altos de color rosa pálido.

Tras la elección de Camila Avella, señorita Casanare, como la mujer más bella del país, los invitados subieron a la pasarela por la que momentos antes habían desfilado las reinas de belleza.

Eso quedó en evidencia en el video que Karen Sevillano publicó en sus redes sociales. Acompañada por una amiga, que también lució un elegante vestido rojo, las dos mujeres se grabaron modelando como las candidatas por la pasarela.

Sin embargo, la creadora de contenido no pudo finalizar su desfile porque terminó en el piso. Todo parece indicar que un desnivel que había justo en la mitad de la pasarela le pasó factura, haciendo que se cayera mientras caminaba.

Su amiga y algunas personas que estaban en el lugar se apresuraron para ayudarla a levantarse, situación que quedó grabada en el celular de Karen Sevillano, quien publicó el momento en sus redes señalando que “antes de que se enteren por otro lado, les vengo a contar que me caí”.

El video se convirtió en la sensación en su perfil de Instagram, recibiendo más de 170 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios de seguidores burlándose de la famosa. “Por esto fue que no ganó Buenaventura”; “Cada quien elige como se baja de la tarima”; “Mami, te diste duro y tan regia y empoderada que te veías”; “Criticando la pasarela de las candidatas y sale con este papelón”, le escribieron algunos seguidores.

Además del momento vergonzoso, la influenciadora estuvo muy activa en sus redes con sus comentarios sobre las reinas de belleza que estuvieron en el certamen. La acidez y crítica características de Karen Sevillano también causaron revuelo entre sus seguidores.

A lo largo del certamen, la creadora de contenido demostró su apoyo a su coterránea Wendy Michelle Murillo, señorita Cali, quien llegó hasta el top 8 del certamen pero no quedó entre las tres finalistas, lo que causó la indignación de la influenciadora.

“Dios mío, bendito, Señor. Aquí se me va a salir el guargüero”, decía Karen Sevillano mientras llamaban a las semifinalistas, pero al ver que no estuvo Cali, la joven calificó todo como un arreglo. “¡Mucha hijueputa rosca! No me parece que Lina no haya ganado… Sí, estoy indignada porque cómo es posible que gane Casanare”, dijo en su informe.