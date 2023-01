Karol G anuncia concierto gratuito para sus fans en Medellín

La artista dio a conocer que iniciará su próxima gira en su tierra natal. La cita será el 7 de septiembre.

Karol G anunció este domingo una noticia que sorprendió gratamente a sus fanáticos en Medellín. La cantante dará un concierto gratuito para sus seguidores en la capital antioqueña.

“Sé que hay mucha gente que a veces quiere ir a un concierto y no tiene la oportunidad de comprar una boleta. Eso en este caso no importa porque este es el concierto de todos y todos ustedes son bienvenidos”, dijo la artista.

La cita será el sábado 7 de septiembre, aunque aún no se conoce el lugar donde se realizará el espectáculo.



Karol G aseguró que su gira ‘Ocean’, que lleva el mismo nombre de su último álbum, iba a iniciar en otra parte, pero ella eligió Medellín para darle este regalo.

“Mi ciudad fue el primer lugar que me dio la oportunidad, los primeros que me escucharon y además esta gira es muy especial”, expresó la paisa.

La cantante aseguró que a partir del lunes entregará más detalles sobre el concierto en el que contará con apoyo de la Alcaldía de Medellín.