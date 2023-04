Karol G anunció su tour Mañana Será Bonito. Por medio de redes sociales, este jueves 27 de abril publicó un emotivo video para sorprender a sus fans.



“Yo sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté 🙈🥺 #MañanaSeraBonitoTour es una realidad 🥹☀️🌺 🌊🐠🦀🌴🐈‍⬛”, escribió Karol G en su Instagram.

Primeras fechas del tour Mañana será bonito de Karol G: