Karol G brilló como portada en la revista ELLE: "Diva. ¿Ven que no necesita filtros?"

Karol G se convirtió en la portada de la revista ELLE en su edición de junio, esta vez sin ningún tipo de retoque a la bichota. La intérprete de 'La vida es una' celebró en redes sociales su participación en el magacín estadounidense.



"Estos días han sido locos, lindos, especiales y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar 🤍🌸 Gracias @elleusa por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto y por este día que disfrutamos tanto 💕", escribió Karol G en Instagram.

En esta nueva edición, Karol G dio detalles sobre su inicio en la música: "Durante tantos años, ni uno, ni dos, ni tres, muchos años, todos pensaron que mi objetivo de convertirme en cantante era una broma. Fue un desafío seguir creyendo en mí misma. Y si no fuera porque mis padres me convencieron de que podía lograrlo, me habría sentido avergonzada y habría abandonado todo".

La cantante aparece luciendo llamativos atuendos, como vestidos, faldas coloridas y tacones.

Karol G fue aplaudida por un sinnúmero de seguidores: "Hermosa, mi mamita, como siempre 👑🌹🥰", "En todas te ves hermosa 😍💖, pero la 9 es mi favorita!!🔥🔥👏", "Una vez más demuestras que pongas lo que te pongas encima, lo luces hermosa" y muchos más.

Publicidad

Sin embargo, internautas también recordaron cuando la revista GQ, en su edición de abril, modificaron el rostro y cuerpo de Karol G.

"Diva. ¿Ven que ella no necesita filtros?", "Así es perfecta, sin tanto retoque", "Hermosa. Su rostro es el reflejo de su alma" y "ELLE fue más inteligente que GQ" fueron algunas opiniones.



¿Quién es Karol G?

Karol G es una cantante y compositora colombiana nacida el 14 de febrero de 1991 en Medellín. Su verdadero nombre es Carolina Giraldo Navarro y desde muy joven se interesó por la música, aprendiendo a tocar guitarra y piano.

Comenzó su carrera musical en 2010, pero fue en 2017 cuando saltó a la fama con su canción 'Ahora me llama', en colaboración con Bad Bunny.

Publicidad

Desde entonces, ha lanzado varios éxitos como 'Mi Cama', 'Tusa' junto a Nicki Minaj, 'Bichota' y 'TQG' junto a Shakira, entre otros.

Karol G ha sido reconocida por su estilo musical que fusiona reguetón, trap y pop, y por ser una de las pocas mujeres en el género urbano que ha logrado consolidarse como una figura importante.

Ha recibido varios premios y nominaciones en su carrera, incluyendo Latin Grammy y Billboard Latin Music Awards.