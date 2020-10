Karol G desafía censura en Instagram: lució su figura e hizo contundente reflexión

Karol G, que está de estreno musical con su nuevo sencillo ‘Bichota’, dejó anonadados a sus seguidores con varias fotos en las que desafía la censura en Instagram.

La artista lució un vestido transparente que deja al descubierto sus curvas para enviar un mensaje sobre la sexualidad, el cual puso a pensar a más de uno.

“La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano, es algo que viene de adentro, personal e íntimo. Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexi, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, me empodera”, escribió la intérprete de ‘Tusa’.

Karol G se llevó miles de elogios por su figura y en cuestión de horas la publicación obtuvo más de dos millones de 'me gusta'.

“Necesitamos más mujeres como tú. Que nos enseñen a amarnos y respetarnos”, comentó una de las seguidoras de la paisa.