Karol G enciende las redes con sensuales fotos: “No me las miren que aquí hacemos miles”

Tras el lanzamiento del álbum ‘Mañana será bonito’, Karol G no ha dejado de sorprender a sus fans. No solo ha abierto su corazón para dar detalles de su nuevo trabajo discográfico, sino que en redes sociales ha compartido constantemente la felicidad que la invade.



En las últimas fotografías que posteó en su Instagram, la artista paisa hace gala de su sensualidad mostrándose, además, muy orgullosa de su cuerpo.

“Papi, no me las miren que aquí hacemos miles💲💵💰 y ninguna necesitaaa que la invitennnn 🤑🤑🤑🖤🤌🏽”, ese fue el texto con el que Karol G acompañó cuatro fotografías en las que se le ve con poca ropa.



Sus seguidores de inmediato la llenaron de elogios y, además de destacar su sensualidad, le agradecieron por mostrarse “tan real”. Hay quienes se atrevieron también a vaticinar que se trata de un adelanto de lo que será uno de los videos de alguna de las 17 canciones que componen el álbum ‘Mañana será bonito’.

“¿Así será el video de ‘Besties’?”, preguntaron algunos, pues en este tema Karol G hace referencia a una salida con sus amigas y uno de los versos tiene que ver con lo escrito en la publicación.

“Bebé, no compiten, ellas son élite

Perreando entre nosotras, to' se derriten

Papi, no me la mire', que aquí hacemo' mile'

Y ninguna necesita que la inviten (no)”

‘Mañana será bonito’, el mejor debut de una latina

El pasado sábado Karol G celebró emocionada que su álbum ‘Mañana será bonito’ rompió el récord como el mejor debut de un "álbum femenino latino", con más de 32 millones de reproducciones en Spotify, con lo que considera que está "haciendo historia".

"Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito", dijo la colombiana en un mensaje en su cuenta de Instagram.



Fue el viernes 24 de febrero cuando La Bichota publicó su cuarto álbum, en el que muestra su lado "más íntimo" y cuenta con colaboraciones con Shakira, Angel Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldy, Quevedo, Romeo Santos, Sean Paul y Sech.

"No se trata de los números solo... pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!!!!", subrayó la artista de ‘Makinon’ y ‘Tusa’.

El nuevo trabajo de la colombiana cuenta con 17 canciones entre las que aparecen temas como 'Cairo', con Ovy on the Drums; 'X si volvemos', con Romeo Santos; 'Gatúbela', con Maldy, y 'Provenza', que ya habían sido publicados como sencillos en los últimos meses.