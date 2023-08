Karol G es portada de Rolling Stone con su Bichota Season: “Tengo diez veces más ambición”

Karol G está imparable. Su éxito ha sido retratado en la nueva portada de la revista Rolling Stone, que sigue los pasos de la vertiginosa agenda de la cantante colombiana, quien en los últimos meses no ha parado: acaba de lanzar ‘Mañana será bonito (Bichota Season)’ y dio comienzo a su gira en Estados Unidos.

“Yo me imaginé que iba a lograr muchas cosas en mi vida, pero la verdad nunca me imaginé el punto como hoy. Llegar a tantas personas, tocar a tantas personas en tantos aspectos (…) Como que me vuela la cabeza todavía (…) La vida me ha demostrado que tantas cosas son posibles, yo tengo diez veces más ambición y visión de cosas que me imaginé en mi cabeza”, dijo Karol G a la publicación.

Su nuevo álbum, que contiene 10 temas de la estrella de Medellín, es la primera entrega bajó su sello Bichota Records, está distribuido por Interscope Records y se encuentra disponible en todas las plataformas de "streaming" desde el 11 de agosto.

Este cuenta con colaboraciones de Chris MJ, Dei V, Kali Uchis, Peso Pluma, Ryan Castro, Tiësto y Young Miko y "un sonido dinámico y electrizante que tendrá a los oyentes en 'repeat' (volver a escuchar)".

Publicidad

La producción estuvo a cargo de Édgar Barrera, MAG, Ovy on The Drums y Sky Rompiendo.

En ‘Mi Ex Tenía Razón’ le rinde un homenaje a Selena Quintanilla, considerada la reina del tex-mex.

Antes de llegar a su Bichota Season, la colombiana en su disco ‘Mañana Será Bonito’ abrió su corazón sobre el desamor. Dice Rolling Stone que es una crónica de la separación pública de Anuel AA.

Publicidad

“Estar tan expuesto en mi música fue superheavy, psicológicamente (…) Imagínate que a ti te pase algo y entonces tú tengas que contarles a millones de personas lo que te pasó”, aseguró Karol G .

Pero hoy en medio de su apretada agenda y múltiples compromisos goza de una relación con Feid, también conocido como el Ferxxo, reguetonero colombiano que se encuentra igualmente en el mejor momento de su carrera.

“Nosotros estuvimos mucho tiempo que no hablamos, que nos dejamos de hablar y casi que no sabía nada de él”, mencionó durante la entrevista.

‘Mañana será bonito (Bichota Season)’ llega poco después del lanzamiento de ‘S91’, que alcanzó el top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Publicidad

La cantante ya se presentó en Las Vegas, en el marco de su tour ‘Mañana Será Bonito’, y visitará Los Ángeles, Miami, Nueva York y Chicago, entre otras ciudades.

Aparecer en la portada de Rolling Stone es otro sueño tachado en su lista de deseos, así lo expresó la bichota.