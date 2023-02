Karol G, estrella colombiana de pop mundial: así la destacó The New York Times

Como una "estrella colombiana de pop mundial", así destacó The New York Times a Karol G. Durante una entrevista con el medio estadounidense, la cantante reveló que escribió más de 60 canciones, aunque dejó solo 17 para el álbum ‘Mañana será bonito’.



Además, confesó que es su proyecto más personal y sincero, pues representa quién es ella y sus imperfecciones. En este disco escribió sobre lo que se siente ser traicionada, las tentaciones, las fiestas, el sexo sin compromiso y, al final de todo esto, cómo volvió a creer en el amor.

“El disco es más Carolina que Karol G. Cosas personales que tenía dentro las soltaba en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”, dijo a The New York Times.

Además, habló de la palabra Bichota que se puso de moda: “Se convirtió en un movimiento. Las bichotas no lloran, las bichotas trabajan para sí mismas, las bichotas son grandes, las bichotas son fuertes, las bichotas pueden hacerlo todo. Todos pueden tener buenas canciones, todos pueden tener un momento. Pero tener un movimiento, es una cosa diferente de hallar. Y creo que es algo que no encuentras si lo estás buscando”.



Foto con la que Shakira y Karol G celebran éxito de ‘TQG’: “Un grupo de mujeres triple M”

En otras noticias, Shakira emocionó este sábado a sus seguidores al publicar una foto con Karol G. En ella aparecen sonrientes y tomadas de las manos. Al parecer fue captada durante sus jornadas de trabajo en la canción ‘TQG’, que es un éxito rotundo en plataformas.

“Gracias al equipo de @karolg y mío, por todo el trabajo y la ayuda. ¡Un grupo de mujeres triple M!”, destacó la barranquillera en la publicación haciendo alusión a uno de los versos de la canción: "Tú te fuiste, yo me puse triple M: más buena, más dura, más level".

Y es que en cuestión de 24 horas el video de ‘Te quedó grande’ (TQG) en YouTube ha sumado más de 50 millones de vistas, convirtiéndose en el segundo debut femenino más grande de la historia de esta plataforma.

Además, con este nuevo éxito Shakira supera el billón de reproducciones en Spotify este año, siendo así la tercera mujer en tocar esta cifra en lo que va de 2023.