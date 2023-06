Karol G estrena video oficial de ‘Watati’, canción para la película de ‘Barbie’

Karol G llega oficialmente a ‘Barbie’ con el lanzamiento del video llamado ‘Watati’, que hace parte de la banda sonora de la esperada película. La Bichota es la encargada de ponerle el sabor latino a la famosa muñeca.



Un tema con referencias muy paisas y un sonido que invita al mundo a bailarse la vida sin prejuicios.

Karol G se metió en el mundo rosa de la reconocida muñeca para entender el mensaje moderno que la película quiere dar, en el que La Bichota decide mostrar la importancia de vivir la verdadera esencia, sin filtros.

Publicidad

Producido por Ovy On The Drums, el videoclip del tema, alegre y optimista, fue filmado en "el mundo de Barbie", la gran ciudad recreada en Los Ángeles, EE. UU., como una exhibición interactiva que brinda a los visitantes la oportunidad de vivir su sueño de barbie en tamaño real.

En ella, Karol G reinterpretó algunos de los looks más famosos: se puso el traje de astronauta que llevó Barbie en 1985, el icónico traje de baño blanco y negro con el que se lanzó la primera muñeca -eso sí con mucho brillo-, el de patinadora de los noventa y hasta el de diva del cine.



Publicidad

“La Barbie astronauta … Mi favorita ✨🥹💗 Watati video oficial ✨ tienes que verlooooooo 🎀🐹 Pdta: La escena de vestido verde me recuerda cuando pequeñita que mi mamá no me dejaba sacar las Barbies de la caja para jugar porque les quería hacer corte de pelo y cambio de look de inmediato jajaja 😂😂😂💝 La verdad, es todo un sueño hacer parte de este proyecto ✨✨✨”, escribió Karol G en sus redes.

Una canción para que la Barbie y su mundo bailen con un ritmo único dentro del reguetón, como solo Karol G y Ovy On The Drums han logrado hacerlo.

Con una duración de 2 minutos y 46 segundos, 'Watati' se convirtió en el segundo tema que se publica de 'Barbie The Album', teniendo en cuenta que días antes se estrenó 'Dance the night', de Dua Lipa.

"La reina 👑💖 con uno de los mejores exponentes de mi querida Panamá ❤️ vamos a reproducirla hasta llevarla a lo más alto 🔊", "Gracias por creer en el talento panameño y hacer parte a Aldo Ranks. Esta canción está 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥. Eres la mejor, Karol G", y "Karol G no deja de sorprendernos, me encanta y me siento muy orgullosa de cada paso que da" fueron algunas reacciones al tema de Karol G.