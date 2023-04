Karol G estuvo en Saturday Night Live y envió contundente mensaje sobre el Photoshop

Karol G no para de ser noticia. Recientemente brilló como invitada estelar en el programa estadounidense Saturday Night Live, uno de los de mayor audiencia en Estados Unidos.



Así, Karol G sumó otro gran logro a su carrera. La paisa cantó éxitos de su más reciente álbum ‘Mañana será bonito’, empezando con ‘Mientras me curo del cora’, presentación en la que mostró su faceta más dulce.

Luego se dejó ver un poco más atrevida cuando interpretó ‘Tus gafitas’.

Además, junto a los actores Ana de Armas y Marcelo Hernández, Karol G no sólo enseñó el alfabeto en español, sino que aprovechó para enviar un mensaje a través de su atuendo, pues su camisa decía no al "Photo-shop". Así, la bichota sigue alzando su voz a favor de lo natural y la autoaceptación.

Es de recordar que recientemente Karol G se molestó con la revista GQ luego de aparecer con varios toques de edición en una portada.



“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió entonces la artista.

Ana de Armas en Saturday Night Live

La actriz hispanocubana Ana de Armas empezó su monólogo del popular programa emitido desde Nueva York Saturday Night Live en español la noche del sábado.

"Gracias, gracias, muchas gracias. He tenido un año increíble y estoy muy contenta de estar aquí presentando el programa de esta noche", dijo en español al empezar su monólogo la intérprete, quien este año fue nominada a un Oscar por su papel en 'Blonde'.

"Es una broma, hablo inglés", continuó en inglés.

En el resto de su monólogo explicó que cuando llegó a EE.UU. con 26 años no entendía ni hablaba inglés y que la serie "Friends" le ayudó a aprender el idioma.