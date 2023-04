Karol G fue aplaudida por la actriz ganadora del Óscar Jamie Lee Curtis tras actitud con revista QG

La actriz Jamie Lee Curtis aplaudió a Karol G por expresar su molestia ante los retoques exagerados que hizo la revista GQ a sus fotos.

La ganadora del Óscar dijo que es un genocidio en contra de la belleza natural y que la industria cosmética busca que las personas se odien así mismas al verse al espejo para que compren sus productos.

De igual forma, agregó que es gratificante que una artista joven como Karol G se sume a la ola de desaprobación de esa conducta.

¿Qué ocurrió entre Karol G y la revista GQ?

A través de sus redes sociales, Karol G mostró indignación con la famosa revista, pues esta puso como portada una foto de su rostro y cuerpo completamente modificados.

"Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", escribió Karol G.

La intérprete de 'Mañana será bonito' agradeció a la revista por permitirle aparecer en la más reciente edición, sin embargo, no se siente conforme con los cambios que le hicieron a su imagen.

"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero, a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", argumentó.

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", puntualizó.

Las palabras de Karol G fueron aplaudidas por miles de fanáticos: "No necesitas nadaaa!", "Gracias por no callar", "Eres y estás hermosa no necesitas filtros ni ediciones " y "Soy una mujer de cuarenta años y me inspiras tanto. Gracias por existir. Eres luz" fueron algunos comentarios.