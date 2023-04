Karol G habla del día en que su mamá, siendo mesera, atendió a Pablo Escobar

Karol G reveló un encuentro fortuito que su mamá tuvo con Pablo Escobar antes de que el mundo supiera que era un peligroso narcotraficante colombiano. La artista narró la historia en la entrevista que concedió a la revista GQ, que fue centro de polémica por la edición que hizo a las fotos de la bichota para su publicación.

Según la artista paisa, el líder del cartel de Medellín solía comer en un restaurante donde su mamá trabajaba como mesera.

En esa época, la familia de Karol G pasaba por una grave crisis económica.

Fue entonces que Pablo Escobar le dejó una propina a la señora que le ayudó a salir de su problema financiero.

Pese a esto, Karol G recalcó el daño que el capo colombiano le hizo a Colombia.

“Todavía veo que las personas hablan de Pablo Escobar porque la gente lo ve como un personaje y lo ve porque aparece en una serie, pero en mi país es algo que causó mucho daño”, sostuvo la bichota.

La cantante lamentó que Colombia “tiene un estereotipo de que lo único que tenemos allá es narcotráfico y drogas. Y no, esa época ya pasó”.

Las declaraciones de Karol G aparecieron en la revista GQ, misma que la artista colombiana cuestionó por el retoque que le hicieron a las fotos que aparecieron de la bichota en la publicación.

"Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", expresó la cantante paisa en su momento.

“A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, recalcó.