Karol G habló de los momentos más difíciles durante su carrera: “No nos daban ni la hora”

Karol G es, hoy por hoy, una de las mujeres más importantes de la música. La cantante paisa, que tiene muy bien puestos los pies sobre la Tierra, habló con Pilar Schmitt al cierre de su exitosa gira por Estados Unidos, en donde más de un millón de sus seguidores disfrutaron de su buena vibra en 15 conciertos.



Carolina Giraldo, a sus 32 años, hace un recuento de lo que ha hecho para convertirse en estrella de la música mundial, que al principio no fue nada fácil. “Mi papá y yo cómo seguíamos creyendo en eso, si en realidad a nosotros no nos daban ni la hora para nada”.

Karol G hoy es la artista latina más taquillera en los Estados Unidos, así lo demostró llenando estadios en la gira de dos meses del Mañana será bonito tour.

“Yo hoy estoy diciendo 17 años después que estuve 17 años dándole y dándole, no sé cómo, mis papás conmigo, todos creyendo en que era posible que nos podía pasar y se nos dio, entonces por eso para mi es importante hablar de esa parte que no es tan bonita, pero es la parte más dura, como la parte más especial y la parte en donde uno tiene que estar más fuerte, donde más tiene que creer y confiar”, señaló.

Karol G dejó de ser una artista más, marcó la diferencia cuando se dio cuenta de que siendo sincera y mostrándose tal y como es estaba la clave del éxito.

“Muchas cosas que me ha dado la vida ahora es porque siempre creí mucho en mí, tengo que ser honesta, creí mucho en mí y pensé que estaba trabajando para que un día se me dieran las cosas, pero la vida me ha dado más de lo que yo alguna vez pensé. De verdad creo cero en las limitaciones porque yo misma he tumbado en mi cabeza muchas cosas que pensé que no era capaz de hacer”, dijo.

Carolina Giraldo es su esencia y Karol G es la energía, esa que se genera cuando 60 o 70 mil personas la esperan para ver su show.

“No un personaje sino una energía extrema en donde a mí me cambia la cara, en donde a mí me cambia la energía, en donde yo hablo conmigo misma y digo ‘listo, ya toda esta gente aquí por usted’”.

Karol G es una mujer paisa hecha a pulso: “Las cosas más grandes y la evolución más grande que yo he tenido como mujer y como persona ha sido de los momentos más duros que he tenido. Hice una conexión muy especial conmigo misma, creo que hay muchas cosas que si el día de mañana me pasan ya no me van a dar igual que duro, me van a doler pero sé que no me van a partir”.