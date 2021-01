Karol G hace alarde de fotos que le tomó su mamá en medio del mar

Karol G , quien por estos días disfruta de unas vacaciones junto a su familia, hizo alarde de unas fotografías con las que enamoró a más de uno.

“Mi mami me las tomó y ella me dijo cómo posar”, comentó la cantante que lució un traje de buceo, muy favorecedor para su figura.

En una hora, la publicación logró miles de comentarios y más de un millón 800 mil me gusta.

Con un exigente entrenamiento y cuidados alimenticios, la cantante se mantiene en forma, según ha compartido en sus redes sociales.

Los fans aprovecharon a preguntarle por su novio, Anuel.

Aunque no compartieron foto juntos, el artista puertorriqueño subió una foto junto a su hijo también desde un yate.