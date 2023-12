Karol G impone tendencias en la moda: la bichota tuvo 4 cambios de look en conciertos de Medellín Karol G no solo resaltó por su talento en el Mañana será bonito fest, sino que además la rompió con sus impactantes atuendos en sus dos presentaciones en Medellín. Brillo, color y sensualidad no faltaron en sus looks.