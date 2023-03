Karol G invitó a los papás a que escuchen su música con sus hijos: “Los valores vienen desde casa”

Karol G está promocionando por todo el mundo su álbum ‘Mañana será bonito’. La Bichota dialogó en España sobre sus canciones, su exitosa propuesta en el género urbano y el reciente junte con Shakira que rompió todas las plataformas musicales.

‘Mañana será bonito’ es un viaje por la montaña rusa de las emociones de Karol G.

“Cuenta un proceso personal de los últimos dos años de mi vida y me cuestionaba hasta qué punto me quería abrir a quienes querían escuchar mis canciones”, manifestó la cantante paisa.

Este cuarto álbum de Karol G se puede interpretar como un diario de canciones que describen todos sus sentimientos: “Una mujer de 32 años, que tiene experiencias de vida, que tiene intimidad, que le gustan las relaciones de pareja”.

Publicidad

La Bichota recomendó a los padres de familia que escuchen sus nuevas canciones al lado de sus hijos: “Creo que los valores vienen desde la casa, no es nuevo que el día de hoy se hable de sexo en las canciones, no es nuevo que el día de hoy se hable de relaciones íntimas. Es una invitación para que acompañen a sus hijos”.

Una vez más, Karol G demostró que es un referente dentro de la industria musical: “Tengo letras que invitan a la gente a sentirse mejor, a sanar cosas. Eso me hace sentir muy feliz”.

Más sobre Karol G

Como una "estrella colombiana de pop mundial", así destacó The New York Times a Karol G. Durante una entrevista con el medio estadounidense, la cantante reveló que escribió más de 60 canciones, aunque dejó solo 17 para el álbum ‘Mañana será bonito’.

Publicidad

Además, confesó que es su proyecto más personal y sincero, pues representa quién es ella y sus imperfecciones. En este disco escribió sobre lo que se siente ser traicionada, las tentaciones, las fiestas, el sexo sin compromiso y, al final de todo esto, cómo volvió a creer en el amor.

“El disco es más Carolina que Karol G. Cosas personales que tenía dentro las soltaba en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”, dijo a The New York Times.