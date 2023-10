Karol G, la paisa que va más allá de los límites: "Siempre creí en mí, pero la vida me ha dado más"

El jueves 28 de septiembre de 2023, la artista colombiana Karol G dio por terminada su gira 'Mañana será bonito tour' por los Estados Unidos en el escenario del Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, Boston, donde se convirtió en la primera artista latina en presentarse .



Este martes, 3 de octubre, la colombiana sorprendió a sus fanáticos con nuevos anuncios de conciertos, pero esta vez en Latinoamérica y en su natal Colombia, con fechas en Medellín y Bogotá. ¿Qué es lo que pasó en la vida de la cantante para que el 'Mañana será bonito' fuera más cierto que nunca?

"Me siento como en una nube por todo lo que está pasando, todavía no he aterrizado en la idea de lo que veo", reconoció la paisa. Sin embargo, Karol G sabe perfectamente que lo que le sucede es la consecuencia de su arduo trabajo por varios años.

La paisa de 32 años aseguró con honestidad que siempre ha creído en sus capacidades.

"Siempre creí mucho en mi y pensé que estaba trabajando para que algún día se me dieran las cosas, pero la vida me ha dado más de lo que alguna vez pensé, me ha sorprendido de más. Ahora tengo una visión un poco más abierta de las cosas que quiero de verdad, creo cero en las limitaciones", dijo.



Aunque el camino pinta cada vez más alto para Karol G en la industria musical, la artista colombiana también recordó con la humildad que la ha caracterizado lo que extraña de aquellos primeros pasos que dio en las discotecas y calles de Medellín en sus inicios.

"Extraño muchas cosas del proceso, por ejemplo, cuando cantaba en una discoteca y tenía a la gente encima, la energía era bonita y especial. También extraño cosas que hacía con mi familia en Colombia y que ya no puedo hacer", expresó.

Karol G sueña con ser mamá

"Como buena colombiana", aseguró Karol G, viene de una cultura que "es muy familiar, como es en Colombia". Es por eso que reconoció que sí se sueña "siendo mamá" y teniendo una familia, pero no deja de lado que en su carrera profesional todavía le quedan metas por cumplir.



Karol G y sus anuncios por Latinoamérica

Este 3 de octubre, la cantante paisa anunció un total de 17 conciertos por Latinoamérica, cuatro de ellos, en Colombia. La paisa invitó especialmente a los habitantes de su natal Medellín a disfrutar del show que preparó especialmente para ellos los próximos primero y 2 de diciembre.

"Medellín en especial, te veo en diciembre en ese 'Mañana será bonito fest', para ustedes no será la gira, sino el 'Mañana será bonito fest'", anticipó la cantante.

Además, Karol G aseguró que, en sus conciertos, los asistentes viven con ella sus procesos. "Si yo escribo mis canciones, ¿de qué voy a escribir?, de mis experiencias personales, la gente sabe que esto es lo que me está pasando, pues vengan acompáñenme y vivámoslo juntos", afirmó.